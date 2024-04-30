Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами
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Житель Приморского края тайно сотрудничал с украинской организацией, которая работала на Главное управление разведки министерства обороны Украины. За это он был задержан работниками Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщили РИА Новости.
Сотрудники ФСБ установили, что мужчина сам вышел на контакт с организацией, которая работает на ГУР Украины. Он согласился работать на эту организацию с целью содействия в ее деятельности на российской территории. Сам злоумышленник уже признал свою вину.
«Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием», - заявил он правоохранителям.
Мужчина взят под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Следствие в его отношении продолжается.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области были задержаны члены неонацистской группировки. Они выполняли некие задания украинских спецслужб, которые им передавались через кураторов. В частности, они портили автомобили приезжих из других регионов.