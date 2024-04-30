Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами

Житель Приморского края тайно сотрудничал с украинской организацией, которая работала на Главное управление разведки министерства обороны Украины. За это он был задержан работниками Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщили РИА Новости .

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина сам вышел на контакт с организацией, которая работает на ГУР Украины. Он согласился работать на эту организацию с целью содействия в ее деятельности на российской территории. Сам злоумышленник уже признал свою вину.

«Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием», - заявил он правоохранителям.

Мужчина взят под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Следствие в его отношении продолжается.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области были задержаны члены неонацистской группировки. Они выполняли некие задания украинских спецслужб, которые им передавались через кураторов. В частности, они портили автомобили приезжих из других регионов.