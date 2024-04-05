В ЛНР задержана студентка, передававшая фото российской военной техники ВСУ

В ЛНР задержали девушку, которая занималась передачей информации о российской армии украинской стороне. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ РФ по республике.

Отмечается, что девушка обучалась в местном вузе на факультете социологии. Она получала хорошие отметки и в 2024-м году должна была защищать диплом.

В ФСБ сообщили, что девушка руководствовалась личными мотивами, содействуя Киеву. Через мессенджер она передавала данные о местах дислокации российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Кроме того, как сообщил источник, больше всего кураторов студентки интересовала военная техника ВС РФ. Как рассказала сама девушка, она фотографировала машины, на которых проезжали военные.

«Он [администратор канала] ответил, что интересует, как вообще обстановка в городе, о чем бабушки на лавочках разговаривают — это дословно. Сказал, что интересуют военные объекты и сказал, что отдельно интересуют административные здания, которые я ему сняла потом», — рассказала задержанная на оперативном видео.

Девушка сообщила, что только потом узнала, что поддерживала контакт с украинским военным. Она отметила, что информация, которую она передавала солдату ВСУ, представляла угрозу для ЛНР.

Отмечается, что в отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следователи устанавливают все мотивы и выясняют обстоятельства.

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