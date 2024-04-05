Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах на территорию РФ из Украины через европейские страны, сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. Речь идет о Хочбаре Джамалове, который проходил по этому делу подозреваемым.

Ранее на латвийско-российской границе в Псковской области сотрудники ФСБ и сотрудники таможенной службы конфисковали иконы и церковную утварь, которые перевозились по контрабандному каналу. Внутри икон обнаружили взрывчатку иностранного производства.

Отмечалось, что груз следовал по маршруту с Украины транзитом через государства Европейского союза (ЕС), а именно через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. ФСБ сообщила, что по этому делу было задержано «причастное к совершению преступления» лицо. Его имя не уточнялось. Всего силовики изъяли 70 килограммов взрывчатого вещества.

Следственный комитет РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по ней включает в себя лишение свободы сроком до 10 лет.

«Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в документе, касающегося дела Джамалова.

Как отметили РИА Новости, Джамалов сейчас находится под подпиской о невыезде. Такую информацию агентству сообщил неизвестный мужчина, который взял телефон, предположительно, принадлежащий фигуранту. Сообщить какую-либо другую информацию он отказался.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане задержали трех террористов, планировавших устроить теракт в регионе. Молодые люди были задержаны в рамках проведения контртеррористической операции. При задержании у них изъяли автоматы, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ).