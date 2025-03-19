В Лондоне начался судебный процесс над экс-губернатором Севастополя

В столице Великобритании начались судебные разбирательства по делу бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, а также его жены Екатерины и брата Алексея. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эту троицу обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денежных средств. В частности, обвинения связаны с приобретением люксового автомобиля Mercedes Benz и финансированием обучения детей в частной школе.

Овсянников находился под санкциями Европейского союза (ЕС), США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Хотя в 2022 году Европейский суд аннулировал эти ограничения, Лондон решил продлить их.

Согласно материалам дела, Овсянников предоставил недостоверную информацию при открытии банковского счета, а его жена перевела £76 тыс. на замороженный счет. Кроме того, брат Овсянникова купил автомобиль за £54 тыс., которым продолжал пользоваться экс-губернатор.

Британские власти разрешили Овсянникову оплачивать расходы на проживание в размере £3 тыс. ежемесячно.

Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января 2024 года, когда на его счете в банке HBOS находилось £65 тыс. наличными. Также у него изъяли £77,5 тыс. наличными. Спустя месяц после задержания экс-губернатора освободили под залог.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год. После этого он получил назначение на должность министра промышленности и торговли РФ. Весной 2020 года Овсянников лишился этой должности и с тех пор начал заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе на Кипре.

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