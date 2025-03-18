Бывшего замминистра обороны Иванова оставили под арестом

По решению Басманного суда Москвы до 23 апреля был продлен арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, таким образом, время его нахождения в следственном изоляторе достигнет одного года. Об этом из зала суда сообщило РИА Новости.

По ходатайству представителя следствия судья сделал заседание закрытым, но до этого решения адвокат Иванова приобщил данные о заграничных паспортах, а также наградах и благодарностях, которые бывший заместитель министра получил во время службы в МО РФ. Защитник уточнил, что их свыше 30 штук. Чтобы перечислить регалии, судья потратил порядка 15 минут.

Как заявил адвокат Иванова, его подзащитному вменяют получение взятки на сумму около 1 млрд рублей. Бывший замминистра отказывается признавать вину. А накануне в Мосгорсуде состоялось предварительное заседание по второму уголовному делу Иванова, которое касается растраты средств прекратившего существование банка «Интеркоммерц». Рассмотрение дела по существу состоится 24 марта.

Ранее стало известно о том, что бывшего министра культуры Москвы Кибовского обвинили в получении взяток на 200 млн рублей.