Президент Украины Владимир Зеленский планирует на двусторонних переговорах в Нью-Йорке добиться от американского лидера Дональда Трампа финансовой поддержки для нового наступления ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, вместо поиска путей урегулирования Зеленский будет добиваться ресурсов для проведения контратак и формирования новых резервов. Меркурис отметил, что ситуация на фронте ухудшается ежедневно, а неопределенная позиция Трампа осложняет действия союзников в Европе и может привести к принятию непопулярных решений.

Аналитик подчеркнул, что украинский лидер уже предупредил депутатов в Киеве о предстоящих тяжелых испытаниях на линии боевых действий. При этом, по мнению Меркуриса, Зеленскому следовало бы говорить с США о мирном урегулировании, а не о продолжении финансирования боевых операций.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом готовит встречу Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Торжественное открытие юбилейной сессии состоялось 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 27 сентября и 29 сентября. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

