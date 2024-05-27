В Луганске прогремело несколько взрывов, после которых начался пожар

В Луганске произошла серия взрывов, сообщило сразу несколько изданий. Так, о взрывах рассказали корреспонденты ТАСС и РИА Новостей.

Отмечается, что громкие звуки жители города услышали около 21:05 по московскому времени. О взрывах, которые были слышны в разных районах Луганска писало издание «ЛуганскИнформЦентр». По ее информации, в районе Якира начался пожар.

Как позже сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, используя кассетные боеприпасы. На данный момент уточняется информация о пострадавших, но они есть.

ВСУ регулярно наносят удары по ЛНР и ДНР, а также по Белгородской области. В основном украинские военные атакуют мирные кварталы, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме РФ объяснили атаку ВСУ на Геленджик попыткой убить мирное население. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО за минувшую ночь 27 мая уничтожили не менее 12 беспилотников.