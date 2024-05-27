В Госдуме объяснили атаку ВСУ на Геленджик попыткой убить мирное население

Военные силы Украины пытаются убить как можно больше простых людей, что в очередной раз доказала недавняя атака на Краснодарский край, включая и его города-курорты. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава Краснодарского края сообщал об атаке беспилотников со стороны Украины на регион. Они, предварительно, были нацелены на гражданские объекты Геленджика, где любят отдыхать граждане. Хотя над курортом нависла угроза со стороны противника, ему не удалось добиться целей. Как пояснил Картаполов, в данном случае цель у украинцев одна: убить как можно больше мирных людей.

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — сказал Картаполов.

Отметим, что по данным МО РФ, средства ПВО за минувшую ночь 27 мая уничтожили беспилотники противника, не менее 12 штук. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянску и Орловскую область, а также Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Ивановка в Харьковской области.