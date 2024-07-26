В Магаданской области отказались усыплять бездомных животных

В Магаданской области изменили закон об обращении с бездомными животными, пишет РБК . Так, в документе убрали пункт об усыплении безнадзорных животных, попавших в пункты временного содержания.

Отмечается, что соавтором поправок выступила региональная прокуратора. Там объяснили, что нормы, в рамках которых действует законопроект, привели в соответствии с позицией Конституционного суда, который 18 июля в постановлении разъяснил органам местного самоуправления их права и обязанности по обращению с бездомными животными.

Надзорное ведомство также упомянуло сам закон Магаданской области, принятый 5 июля 2024-го года «(О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Магаданской области»).

Ранее бурятские зоозащитники подали иск в КС о неправомерности усыпления органами местной власти бездомных животных. Ранее в региональном законе была норма, позволяющая умертвлять таких животных на 31-й день с момента их отлова в случае, если в течение 30 дней из пункта временного содержания их никто не забрал.

В КС пояснили, что умерщвление бездомных животных является исключительной мерой. Там объяснили, что основанием для такого решения не могут послужить загруженность приютов, а также оптимизация бюджетных расходов.

«Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными», — постановил КС.

В обновленной версии закона Магаданской области от 5 июля предусматривался пункт (подпункт 4 пункт 4 статья 5), разрешал эвтаназию животных в пункте временного содержания (ПВС) в случае, если специалист признает их невостребованными. Эвтаназия могла проводиться не раньше, чем через 16 дней с момента поступления животного в ПВС.

Хотя закон должен был вступить в силу 16 июля, прокуратура обратилась в суд с жалобой на положение о ликвидации невостребованных животных, указав на его негуманность и несоответствие федеральному законодательству. Суд встал на сторону прокуратуры.

Также в законе указаны другие обстоятельства, при которых возможно усыпление животных. Во-первых, это возможно в случае наличия у них неизлечимого заболевания, вызывающего сильные страдания. Во-вторых, усыпить животное можно, если оно переносит опасное для человека заболевание. В-третьих, умерщвление коснется в случае, если животное причинило вред людям либо находилось в группе из более чем трех особей.

На данный момент усыплять безнадзорных животных по закону разрешено в Удмуртии, на Алтае, в Астраханской, Самарской, Оренбургской областях, в Забайкальском крае, в Туве и на Чукотке.

Ранее мы сообщали, что в Государственной думе РФ предложили посвятить уходу домашними питомцами отдельный раздел на «Госуслугах».