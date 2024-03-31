В Махачкале и Каспийске введен режим КТО

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил о введении режима контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске. Там спецназ ФСБ заблокировал в нескольких квартирах террористов.

Отмечается, что накануне сотрудники спецслужб устанавливали местонахождение преступников на территории Дагестана.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО», — говорится в сообщении НАК.

На данный момент жители домов, прилегающих к месту проведения операции, эвакуированы. Работу сил правопорядка координирует оперштаб НАК.

Режим КТО представляет собой особый правовой режим в России, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом «О противодействии терроризму» (2006), который заменил закон «О борьбе с терроризмом» (1998).

В начале марта в городе Карабулак Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Боевики обнаружили и заблокировали террористов, которые начали вести стрельбу из квартир.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта увеличилось до 551 человека.