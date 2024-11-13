В Министерстве иностранных дел (МИД) Мали выразили обеспокоенность по поводу поведения Украины, которое они считают необоснованно агрессивным.

Глава ведомства Абдулай Диоп в комментарии РИА Новости отметил, что Украина ведет себя агрессивно по отношению к Мали, несмотря на то, что сама страна никогда не проявляла враждебности к Киеву.

«Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — сказал Диоп.

В Мали продолжается расследование, касающееся возможной поддержки Украиной террористических группировок. Руководство страны уверено в причастности Киева к этим действиям и делает акцент на необходимости международного внимания к ситуации.

В середине лета туареги атаковали позиции правительственных сил, при этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Киев мог передавать информацию туарегам. Однако позже он опроверг причастность к этим событиям, в то время как туареги подтвердили сотрудничество с Украиной.

Глава малийского МИД подчеркнул, что мировое сообщество совершит серьезную ошибку, если проигнорирует эту ситуацию.

В своем обращении к Совету Безопасности ООН, Мали призвала к принятию незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего распространения террористических организаций в регионе. Ранее французские СМИ сообщили, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA якобы отправлялись на Украину для обучения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина открыла «второй фронт» в Африке, поддерживая террористов в странах, которые являются союзниками РФ. Киев, в свою очередь, отвергает все обвинения и считает выводы о поддержке терроризма поспешными и необоснованными.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде собрались отправить на фронт 10 сформированных из «людоловов» ТЦК бригад.