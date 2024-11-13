Временная комиссия Верховной рады Украины призвала отправить на фронт сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), пишет со ссылкой на нардепа из правящей партии «Слуга народа» Юлию Яцык украинское издание «Страна.UA».

По словам украинского парламентария, из военкомов вполне можно сформировать более 10 бригад. При этом, давая комментарии по указанной инициативе во время телемарафона, Яцык предпочла не озвучивать точное количество сотрудников ТЦК на Украине, которых простые жители давно прозвали «людоловами».

В продолжение темы нардеп добавила, что есть также инициатива создать на замену дискредитировавшим себя ТЦК новые рекрутинговые центры.

Ранее украинский нардеп Федиенко заявил, что в ВСУ разрешили брать туберкулезных и умственно отсталых.