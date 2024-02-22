Информационное агентство РИА Новости сообщило о заявлении главы Министерства иностранных дел Аргентины Дианы Мондино относительно необходимости поддержания и улучшения отношений между Россией и Аргентиной.

В контексте геополитических событий и существующих напряженностей, вызванных конфликтом на Украине, Мондино выразила стремление сохранить партнерство и даже улучшить его.

В своем выступлении Мондино подчеркнула важность того, чтобы отношения между двумя странами оставались на том же высоком уровне или даже продолжали развиваться в лучшую сторону. Она также отметила, что торговые связи между Россией и Аргентиной должны сохраняться на стабильном уровне или демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложности в международной обстановке.

Мондино подчеркнула тот факт, что прекрасно понимает и разделяет позицию Украины, но при этом считает, что это никак не должно влиять на отношения с Россией.

Ранее мы писали о том, что Бундестаг проголосовал против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.