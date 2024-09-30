В МИД Германии высказались за поставку ракет ВСУ для ударов вглубь России

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью агентству Bloomberg заявила, что не разделяет позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца и считает, что поставки дальнобойных ракет Taurus нужно одобрить.

Отметим, официально Германия не объявляла о решение поставок Киеву ракет Taurus, а также не пришла к единому мнению по вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, например, выступил категорически против. Он опасается, что Германия тогда будет втянута в полномасштабный конфликт, ведь ВСУ начнут ударять по дальним регионам России.

МИД Германии по-прежнему сосредоточен на системах ПВО для Украины, то есть, исключительно оборонительной технике. Тем не менее Бербок оказалась не прочь поставить и более серьезную технику.

«Наша страна является демократией, и пока у нас нет единства в коалиции по вопросу поставок Taurus для ударов Вооруженных сил Украины вглубь России (...) Однако очевидно: лично я поддерживаю отправку такого оружия Киеву», — отметила глава немецкой дипломатии.

Напомним, что дальность ракет Taurus составляет около 500 километров. Это значит, что в случае применения Украиной они долетят даже до Москвы.

Ранее сообщалось, что Европарламент своей резолюцией разрешил Украине атаковать Россию западным оружием.