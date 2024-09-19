Депутаты Европарламента выступили за снятие действующих ограничений на удары по России произведенным на Западе оружием. Как сообщил ТАСС, данная инициатива содержится в резолюции, которая была одобрена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Стоить заметить, что эти резолюции не обладают юридической силой и носят рекомендательный характер, однако страны Евросоюза используют их для продвижения и тиражирования своих политических установок.

«Призываем государства-члены [ЕС] немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставляемых Украине, против военных целей на российской территории», — гласит проект данной резолюции.

Там же отмечается, что действующие ограничения не дают киевскому режиму «в полной мере осуществлять право на самооборону». Кроме того, составители текста выступают за наращивание поставок вооружений, в которые также просят внести немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Причем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцы не будут давать подобные ракеты, так как в противном случае появится «серьезный риск эскалации».

Кроме того, членам ЕС и союзникам НАТО настоятельно рекомендуют каждый год переводить 0,25% своего ВВП на военные нужды Украины. Там же призывают открыть на территории страны военные производства, чтобы в перспективе интегрировать местный военно-промышленный комплекс в оборонную и промышленную базу Европейского союза. Отдельно строкой упоминается Венгрия, которую хотят принудить отправить киевскому режиму срочную военную помощь на сумму свыше $7,1 млрд.

Также авторы появившейся резолюции высказались за оперативное предоставление Украине кредита в $50 млрд, который планируют обеспечить доходами от замороженных в западных банках российских активов. Кроме того, высказывается мысль о создании правовой базы, чтобы благодаря ей забрать все активы России, а еще заблокировать возможность обхода введенных санкций. А чтобы введенные ограничения работали лучше, предлагается и вовсе прекратить импорт произведенной в России продукции, в том числе зерна, урана, стали, титана, никеля, нефти, газа и других товаров. Высказывается в резолюции и инициатива о введении санкций против ядерной энергетики страны. Составители документа уверены, что выполнение высказанных пожеланий позволит добиться установления мира на Украине на условиях, предлагаемых Киевом. Также европейские чиновники высказались за предоставление финансовой помощи на прежних условиях, а еще выразили готовность «на протяжении многих лет» оказывать Украине гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось о том, что США считают бесполезными действующие в отношении России санкции.