В МИД объяснили отказ Зеленского признать Крым российским

«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы. Таким образом Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ, так как этот конфликт уже толком поднадоел всему миру, кроме самого Зеленского, зарабатывающего на смертях бедных граждан Украины свои 30 сребреников», — считает Березовский.