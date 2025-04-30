В МИД объяснили отказ Зеленского признать Крым российским
Березовский: Зеленский не хочет признавать Крым российским из-за меркантильности
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Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России в Симферополе Артем Березовский прокомментировал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу статуса Крыма. По его словам, отказ Киева признать присоединение полуострова к РФ обусловлен исключительно корыстными мотивами, сообщает РИА Новости.
Президент Украины заявил, что Украина не намерена легализовать российское присутствие в Крыму, ссылаясь на нормы международного права.
Березовский отметил, что истинной причиной упорства Зеленского являются меркантильные интересы.
«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы. Таким образом Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ, так как этот конфликт уже толком поднадоел всему миру, кроме самого Зеленского, зарабатывающего на смертях бедных граждан Украины свои 30 сребреников», — считает Березовский.
Европейские дипломаты ранее активно убеждали президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта.