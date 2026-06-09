Россия не ждет справедливости от западных институтов и сама выносит приговоры украинским военным преступникам. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью KP.RU рассказал, сколько боевиков ВСУ уже осуждено, почему механизм международного трибунала сегодня заблокирован и как западные СМИ превратились в оружие информационной войны.

Россия не намерена полагаться на западную объективность. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, надеяться на то, что защитники Киева добровольно признают свои преступления, преждевременно. Западные страны априори занимают позицию, озвученную одним из представителей на заседании Совбеза ООН: «Я не знаю, что там происходит, и не хочу знать. Я знаю, что во всем виновата Россия».

Сколько уже осуждено

Дипломат привел конкретные цифры. На сегодняшний день в России приговоры получили 1172 украинских военных преступника. Около 850 уголовных дел полностью завершены — следственные действия проведены, материалы переданы в суд, вынесены определения. Самый мягкий срок, полученный боевиками, составляет 8,5 года лишения свободы. Основная масса приговорена к 20, 25 годам или пожизненному заключению. Всего же Следственным комитетом России возбуждено около 9,7 тысячи уголовных дел.

Почему не работает трибунал

Мирошник пояснил, что механизм создания международного трибунала, по аналогии с процессом по бывшей Югославии, прописан через решение Совбеза ООН. Но сегодня этот путь закрыт. В так называемую «группировку Рамштайн» (страны-союзники Украины, координирующие помощь на военной базе в Германии) входят государства, обладающие правом вето. Они заблокируют любое подобное предложение.

Поэтому сейчас самый действенный механизм — национальная юрисдикция России. Российские суды обеспечивают справедливый и состязательный процесс. Вынесенные приговоры, по словам посла, будут исполнены. После окончания боевых действий можно будет поднять вопрос о привлечении иностранных государств, не запятнавших себя поддержкой киевского режима, в качестве наблюдателей для соблюдения процессуальных норм.

Механизм замалчивания

Говоря о западной информационной политике, Мирошник напомнил историю с Бучой. Существуют неоспоримые видеосвидетельства: мэр города на улицах радовался уходу российских войск, и никаких трупов за его спиной видно не было. Национальная гвардия Украины 20 минут колесила по городу и тоже ничего не зафиксировала. А через три дня мертвые тела были разложены, и вину возложили на Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже много лет просит назвать фамилии погибших, но ответа не дает никто.

По словам дипломата, западные СМИ давно переделаны в оружие информационной войны. Контролируя мейнстримные медиа и международные площадки, «группировка Рамштайн» не признает ни свободы прессы, ни проверки фактов. Ее цель — стратегическое поражение России, и для этого используются фейки, запугивание, психологические операции. Все это поставлено на поток и является частью глобальной войны.

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