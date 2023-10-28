В МИД рассказали, что при атаке Курской АЭС беспилотник врезался в склад ядерных отходов

Два дня назад три украинских беспилотника атаковали Курскую АЭС. 28 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала, что один из трех БПЛА действительно попал в склад ядерных отходов.

По ее словам, в беспилотнике была взрывчатка, а сами компоненты могли быть поставлены странами Запада. В результате удара стены склада были повреждены. Соответственно, говорит Захарова, Запад фактически поддерживает любые «киевские начинания», вплоть до ядерного терроризма.

Только вот о последствиях пока почему-то никто не задумался: ведь, будь разрушения больше, могла случится масштабная ядерная катастрофа, и тогда затронуты бы ей оказались многие страны.