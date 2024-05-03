В МИД РФ предупредили Вашингтон, Лондон и Брюссель об ударах возмездия за Крым

Любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия. С таким обращением к США, Великобритании и НАТО обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала Захарова во время брифинга.

Также она прокомментировала слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать переданное Великобританией вооружение для ударов по России.

По ее словам, западный политик впервые настолько откровенно признал, что Запад ведет борьбу против России руками Украины. Впрочем, отметила Захарова, для стран мирового большинства это уже давно «секрет Полишинеля».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление Кэмерона ведет к эскалации конфликта.