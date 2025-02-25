Долг Украины удачно совпал с суммой, затребованной Киевом на восстановление

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что сумма, необходимая для восстановления Украины по заявлению киевских властей, практически идентична размеру внешнего долга страны.

В личном Telegram-канале Захарова прокомментировала недавнее высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о потребности в $524 млрд на восстановительные работы в ближайшие десять лет.

Дипломат поставила под сомнение случайность такого совпадения, задавшись вопросом о возможном перекредитовании средств. Она подчеркнула, что заявленная сумма практически точно соответствует текущим долговым обязательствам Украины.

Ранее украинский премьер-министр выступил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии с заявлением, что будущие восстановительные работы в стране потребуют около €500 млрд. При этом Шмыгаль предложил европейским партнерам взять на себя финансирование этих масштабных работ, фактически обозначив это как задачу для Европы.

Ранее глава SNS призвал Украину вернуть выделенные Словакией €3,5 млрд.