В МИД РФ высказались по вопросу обмена заключенными с США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг обмена заключенными с США. В интервью РИА Новости он назвал этот вопрос «деликатным», а также отметил, что его необходимо решать в «режиме тишины».

«Наш подход неизменен — мы не комментируем ход диалога по обмену гражданами, отбывающими заключение в России и США. Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать смакования, чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации», — сказал Рябков.

Он отметил, что для освобождения российских граждан ведомство рассматривает разные варианты с учетом различных обстоятельств, прежде всего, гуманитарного характера. Рябков подчеркнул, что контакты реализовываются через «партнерские каналы» с участием спецслужб двух государств. По его словам, на конфиденциальном решении вопросов в первую очередь настаивают США.

Замглавы МИД России вспомнил об успешном возвращении на Родину российского предпринимателя Игоря Бута и летчика Константина Ярошенко.

Обмен Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер состоялся 8 декабря 2022 года. Американка была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее вещах обнаружили электронную сигарету с содержанием гашишного масла. По российскому законодательству Грайнер была обвинена в контрабанде и хранении наркотиков.

Бут был осужден в США в 2012 году по делу о незаконном осуществлении торговли оружием и поддержку террора. Он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Ярошенко был обменен на американского студента Тревора Рида, который в 2019 году в России напал на сотрудников правоохранительных органов. В США летчика обвиняли в контрабанде наркотиков. За это он был осужден в 2011 году.

Ранее мы сообщали, что американские эксперты сошлись во мнении, что кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих в стране выборах.