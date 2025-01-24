Подготовка украинских военнослужащих на британской военной базе с целью атаки на Курскую область свидетельствует о том, что западные агентства готовили вторжение, а Лондон препятствует мирному урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

РИА Новости впервые презентовало видеозапись, где британские инструкторы обучают солдат киевской власти. Эмигрировавший из Великобритании в Россию украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к атаке на российский город Суджа в Курской области.

Мирошник отметил, что Великобритания поддерживает затягивание конфликта и пытается сорвать любые попытки достижения политико-дипломатического разрешения.

Он подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области была невозможна без тщательной подготовки и планирования западными экспертами, а также без их тактики, разведывательной информации и систем связи.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в Курской области.