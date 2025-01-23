Российские подразделения группировки «Север» отразили контратаку неприятеля в Курской области, а также нанесли поражение 12 украинским бригадам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Группировка войск «Север» продолжала вести свое наступление на территории Курской области. Она нанесла огневое поражение 12 бригадам украинской армии.

«Нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны», — указали военные.

Также была отбита контратака неприятеля. Авиация и артиллерия наносила удары по противнику не только в Курской, но и в Сумской области.

Ранее сообщалось, что министр восстановления и развития приграничных районов Курской области Карнаушко оценил ущерб региону от боевых действий в 750 млрд руб. По его утверждению, ситуация в регионе остается стабильно напряженной.