Михаил Галузин, заместитель главы Министерства иностранных дел России, высказал уверенность в том, что временные трудности в отношениях между Москвой и Ереваном не только могут быть преодолены, но и могут способствовать развитию разнообразных связей между двумя странами.

Об этом пишет РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что история, экономические, гуманитарные и культурные связи укрепляют давние отношения между Россией и Арменией.

Заявление Галузина стало ответом на возможные трудности или напряженность в современных отношениях двух стран. Дипломат также отметил важность долгосрочных связей и тесного взаимодействия между Россией и Арменией, призывая к пониманию и конструктивному разрешению любых возникающих вопросов.