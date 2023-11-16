В МИД РФ заявили о жестком ответе, которая получит Чехия в ответ на антироссийские санкции

Министерство иностранных дел России выразило свое недовольство решением Чехии ввести санкции против «Госзагрансобственности», рассматривая данный шаг как враждебный.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ. Российские дипломаты считают решение Чехии в отношении «Госзагрансобственности» неприемлемым и враждебным актом. В ведомстве подчеркнули, что ожидают официального уведомления от Праги относительно заморозки активов «Госзагрансобственности» в Чехии.

В своем заявлении МИД подчеркнул, что Россия не оставит без ответа санкции, введенные Чехией против «Госзагрансобственности». Подробности о возможных ответных мерах пока не раскрываются, однако Россия выражает готовность отреагировать на недружественные действия Праги.

Данная ситуация способна усилить напряженность в отношениях между Россией и Чехией, считают политологи.