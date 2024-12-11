В МИД России дали оценку перспективам отношений с США после прихода Трампа к власти

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, не следует ожидать значительного улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой после прихода Дональда Трампа к власти. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в Штатах сохранится антироссийский консенсус, наблюдаемый и при текущей американской администрации. Изменения могут произойти только в ряде нюансов, тем не менее серьезных сдвигов в двусторонних отношениях не предвидится.

По мнению политика, никаких иллюзий или завышенных ожиданий на этот счет быть не должно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что контактов с командой Трампа у России не было.