Одним из главных требований России к Украине остается гарантия невступления в НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия активизировала дипломатические усилия для отмены решения Бухарестского саммита 2008 года.

«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения Бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», — сказал Грушко.

Саммит НАТО, проходивший в Бухаресте с 2 по 4 апреля 2008 года, стал площадкой для обсуждения возможного присоединения Украины и Грузии к альянсу. В ходе его проведения обе страны сообщили о желании стать его членами.

Несмотря на это, стремление Киева и Тбилиси интегрироваться в альянс не поддержали некоторые европейские страны, в том числе Франция и Германия. Тогда же руководство НАТО выразило поддержку намерениям Украины и Грузии, но не предоставило конкретного плана действий по интеграции. В результате данный вопрос был отложен на неопределенный срок.

В конце сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. 28 февраля того же года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз (ЕС) на фоне начала Россией специальной военной операции (СВО).

Ранее американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин признал превосходство России над НАТО.