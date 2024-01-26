Владимир Путин назвал главное назначение спецоперации на Украине

На встрече со студентами-участниками спецоперации президент Владимир Путин объяснил, в чем главное назначение СВО. Подробности сообщает РИА Новости .

Как подчеркнул лидер России, спецоперация является способом остановить ту войну, которую киевский режим развязал на Донбассе еще в 2014 году. Путин отметил, что российская армия обязательно добьется тех целей, которые перед ней стоят. Также глава государства отметил, что спецоперация никак не могла стать началом войны на Украине, так как сам Киев начал ее задолго до этого.

Владимир Путин отметил, что спецоперация дает возможность прекратить столкновение на Донбассе, но для этого приходится использовать вооруженные средства, чтобы достойно отвечать на применяемые Украиной атаки.

Президент подчеркнул, что не сомневается в успехе России и уверен, что стране удастся достигнуть результатов.

Недавно Владимир Путин побывал с визитом в Калининграде, чем вызвал нервозность у лидеров западных стран. Причиной, по которой Европа негативно отнеслась к такой близости российского лидера, стали разрастающиеся внутри ЕС слухи о войне России со странами НАТО.