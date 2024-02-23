В МИД России высказались о решении Литвы закрыть погранпункты на границе с Белоруссией

В интервью РИА Новости, Захарова обвинила Вильнюс в том, что тот намеренно создает трудности для россиян и белорусов.

С 1 марта 2024 года погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией будут закрыты по решению литовской стороны. Кроме того, Вильнюс запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай.

«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — сказала Захарова.

По ее словам, меры, введенные Литвой, не отразятся на россиянах, которые на поездах едут в Калининградскую область по упрощенному проездному документу. Представитель МИД объяснила, что в этом случае посадка и высадка пассажиров происходит в конечных пунктах.

В 2022 года из-за санкций Европейский союза (ЕС) Литва ограничила сухопутный транзит через Калининградскую область. Кроме того, Вильнюс ввел квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.

В ноябре Финляндия на три месяца закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Отмечалось, что временно работу приостановили «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Власти финского государства объяснили это решение тем, что через границу с Россией в страну въезжает множество мигрантов, что усугубляет миграционную политику.

Ранее мы сообщали, что Польша «приоткроет» границу Украине для гуманитарных и военных грузов, но не для зерна.