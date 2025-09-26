Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой оценкой заявления украинской стороны о предполагаемом нарушении воздушного пространства.

Поводом стало утверждение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который в докладе главе киевского режима Владимиру Зеленскому сообщил о фактах разведки промышленного потенциала в приграничных районах с использованием венгерских беспилотников.

Комментируя эту информацию в соцсетях, Сийярто назвал обвинения Киева необоснованными и заявил, что Зеленский, по его мнению, «сошел с ума» от антивенгерских настроений.

Венгрия неоднократно критиковала позицию Украины по различным вопросам, в том числе касающимся прав венгерского меньшинства.

Ранее стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто в Нью-Йорке.