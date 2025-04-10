В МИД сообщили об итогах переговоров России и США

Во время переговоров в Стамбуле российская и американская стороны пообщались на тему шести объектов дипломатической недвижимости, которые власти США конфисковали у России. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства иностранных дел.

По утверждению внешнеполитического ведомства, во время общения в Стамбуле делегация РФ подняла вопрос о возвращении конфискованных американскими властями шести объектов дипломатической недвижимости. Все они принадлежали России на правах собственности.

«Посол Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба», — указали в МИД.

Вдобавок была продолжена работа по части облегчения оформления виз, а также упрощения режима передвижения дипломатов по стране пребывания.

Ранее Дарчиев сообщил, что переговоры в Турции проходили в позитивной атмосфере. По его словам, общение в Стамбуле позволило заметно продвинуться вперед в тех задачах, которые были поставлены перед участниками переговоров главами двух государств.