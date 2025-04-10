В МИД сообщили об итогах переговоров России и США
МИД: в Стамбуле был поднят вопрос о конфискованной в США недвижимости РФ
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Во время переговоров в Стамбуле российская и американская стороны пообщались на тему шести объектов дипломатической недвижимости, которые власти США конфисковали у России. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства иностранных дел.
По утверждению внешнеполитического ведомства, во время общения в Стамбуле делегация РФ подняла вопрос о возвращении конфискованных американскими властями шести объектов дипломатической недвижимости. Все они принадлежали России на правах собственности.
«Посол Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба», — указали в МИД.
Вдобавок была продолжена работа по части облегчения оформления виз, а также упрощения режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
Ранее Дарчиев сообщил, что переговоры в Турции проходили в позитивной атмосфере. По его словам, общение в Стамбуле позволило заметно продвинуться вперед в тех задачах, которые были поставлены перед участниками переговоров главами двух государств.