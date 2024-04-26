В МИД Таджикистана сообщили об ограничениях со стороны РФ на въезд в страну
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В Министерстве иностранных дел Таджикистана (МИД) сообщили о возросшем числе случаев отказа гражданам республики во въезде на территорию России. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило управление информации и печати МИД Таджикистана.
О проблемах представители республики сообщили послу РФ Семену Григорьеву во время встречи с сотрудниками таджикского МИДа. Отмечается, что она была посвящена вопросам дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух государств по разным направлениям. Также с российским послом обсудили проведение совместных политических мероприятий.
«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — говорится в информационном сообщении.
Ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил благодарность главе МИДа Таджикистана Содику Имому за сотрудничество со стороны Душанбе в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Предполагаемыми исполнителями теракта в Красногорске оказались граждане Таджикистана — Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода *, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Они находятся под арестом.
Мы сообщали, что следовавший в Таджикистан российский самолет совершил срочную посадку.
*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов