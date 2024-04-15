Следовавший в Таджикистан российский самолет совершил срочную посадку

Самолет «Уральских авиалиний» маршрута Москва — Душанбе подал сигнал срочности и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась 14 апреля, в воскресенье. Самолет должен был доставить пассажиров в столицу Таджикистана, но через некоторое время после вылета одному из них стало плохо.

Пилот подал сигнал срочности в аэропорт Москвы. Ему дали добро на возвращение. По уточненной информации, причиной посадки стала потеря сознания пассажира. Срочная посадка произошла успешно. Мужчину передали бригаде медиков, его увезли в реанимацию.

На расписании дальнейших полетов этот инцидент не сказался.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуковский мужчина через забор пробрался к самолету ради Натальи Ветлицкой. Романтик хотел сыграть с ней свадьбу на море.