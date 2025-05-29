Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в телеэфире об отсутствии четкой позиции у Украины по продолжению переговоров, что осложняет дипломатический процесс.

Захарова резко прокомментировала поведение украинского руководства, которое не хочет выстраивать конструктивный диалог. По ее мнению, бывший комик продолжает шоу, затягивая процесс урегулирования.

«Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено. И с другой стороны — истерика», — ответила Захарова.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров запланирован на 2 июня. Российская сторона вновь предложила Стамбул в качестве площадки для встречи. Первый раунд 16 мая длился почти два часа и завершился договоренностью о масштабном обмене пленными.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, ранее сообщил, что стороны договорились представить свои варианты прекращения огня. Украина запросила встречу на высшем уровне. Однако Киев так и не дал четкого ответа на предложение Москвы.