В МИД высказались о действиях Франции по отношению к журналистам из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о готовности Москвы отвечать на давление Франции на российских журналистов. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Ранее Франция не выдала корреспонденту российской газеты «Комсомольской правды» визу. Захарова назвала реакцию Парижа «диффамацией» на ответ России в отношении журналиста французского издания Le Monde «диффамацией».

«Французские власти продолжают запугивать российских журналистов, рассказывая о том, что они будут применять к ним какие-то меры воздействия и еще чего-то. Они должны понимать, что мы умеем отвечать», — отметила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия обладает средствами реагирования на подобные действия, хотя конкретные меры она не назвала.

В 2016 году Европейский парламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Также Европейский Союз (ЕС) ввел санкций против крупнейших российских медиакомпаний, в том числе Russia Today.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) пыталось бороться с успехами российских СМИ на Западе.