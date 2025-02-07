Американское агентство USAID пыталось бороться с успехами RT и РИА Новости с помощью своих проектов и финансируя оппозиционные СМИ. Об этом сообщает Financial Times.

Иностранные обозреватели заявили, что «российская пропаганда» распространяется в соцсетях и других местах, несмотря на наложенные санкции. Жители стран Запада все равно получают информацию от российских СМИ, хотя им и пытались мешать ограничительными мерами.

Отмечается, что финансирование американского агентства получали многие российские и белорусские оппозиционные масс-медиа: все ради того, чтобы занизить влияние объективных вещателей за рубежом.

Либеральные издания в РФ, по данным газеты, начали сокращать штат и зарплаты. Еще шесть новостных изданий Белоруссии полностью лишились финансирования.

«Некоторые из проектов, финансировавшихся USAID, были сосредоточены на противодействии и развенчании «российской пропаганды», которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции в отношении таких «пропагандистских СМИ», как РИА Новости и RT», — говорится в статье известной иноагентской газеты.

Напомним, что RT проводило расследование о деятельности USAID и пропавших миллиардах. В США тем временем подали в суд на Трампа, требуя возобновить работу агентства.

Ранее эксперт объяснил, почему Дональд Трамп закрыл USAID, оказывающий поддержку Украине.