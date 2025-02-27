Захарова высказалась о встрече делегаций РФ и США в Турции

Накопившиеся между РФ и США проблемы возникли в результате неблагоприятных решений правления нескольких предшествующих команд в Белом доме. Так считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

В своем телеграм-канале Захарова прокомментировала встречу делегаций России и США, которая проходит в четверг, 27 февраля, в Стамбуле. Официальный представитель ведомства отметила, что понимание необходимости изменения подхода к коммуникации с Москвой стало очевидным для новой администрации США.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий и укреплению мер доверия», — отметила Захарова.

Она также напомнила, что Россия была вынуждена принимать вызовы от бывшего правительства Соединенных Штатов. Именно поэтому отношения между двумя государствами начали обостряться.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и Россия заинтересованы в добыче природных ресурсов в Арктике.