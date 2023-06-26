В МИДе Казахстана заявили, что РФ не запрашивала помощь у стран ОДКБ

Во время субботних событий власти России не запрашивали помощь у стран ОДКБ. Об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет РИА Новости в понедельник.

Смадияров уточнил, что по линии МИД официально никакой помощи не запрашивалось. Так политик ответил на вопрос, заданный одним из журналистов на брифинге.

Напомним, что в субботу в России произошла попытка мятежа. Белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры. В Москве и Московской области, а также других регионах, где ранее вводился режим КТО, он отменен.

Ранее мы рассказали о необычной идее россиян – журналисты предложили дать Лукашенко звание и поставить памятник. Подробнее читайте в материале.