Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему дипломатическое ведомство хочет исключить «Талибан»* из списка запрещенных на территории России организаций. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что РФ официально пригласила талибов* на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2024-м году он пройдет с 5 по 8 июня. Кроме того, МИД России и Министерство юстиции доложили президенту России Владимиру Путину о том, что собираются исключить движение из перечня запрещенных.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен» ,— объяснил Лавров.

В России движение «Талибан»* было признано террористическим в марте 2003-го года. Тогда такое решение принял Верховный суд.

«Талибан»* пришел к власти в Афганистане в 1996 году, но был свергнут в 2001 году в результате вторжения США и их союзников. Талибы* вновь возглавили власть в Афганистане после того, как страну покинули Вооруженные силы США в августе 2021-го года.

Движение было признано террористическим в Киргизии, Таджикистане, Турции и Канаде.

«Талибан»* был также исключен из списка запрещенных организаций в Казахстане.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО находится в прямой конфронтации с США.

*признано террористической организацией и запрещено в России