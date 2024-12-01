В МИДе спрогнозировали «заслуженную кару» виновникам эскалации украинского конфликта

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сторонники эскалации украинского конфликта до его предела понесут «заслуженную кару». Видео с заявлением министра корреспондент Павел Зарубин опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Он добавил, что те, кто сегодня старается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления главы государства, а это необходимо делать регулярно.

По мнению министра иностранных дел РФ, поведение виновников объясняется бессильной злобой и безысходством.

Он подчеркнул, что удары украинских войск дальнобойным оружием по территории РФ подтверждают неизбежность проведения спецоперации с самого начала.

Ранее об угрозах превентивных ударов НАТО по России он заявил, что они пороха не нюхали.