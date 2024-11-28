Лавров — об угрозах превентивных ударов НАТО по России: они пороха не нюхали

Те, кто в НАТО рассуждает о превентивных ударах по РФ, поступают безответственно. Такие люди никогда не нюхали пороха. Так считает Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Его точка зрения появилась в телеграм-канале Павла Зарубина, журналиста ВГТРК.

По мнению Лаврова, заявления о том, что НАТО необходимо нанести по России опережающие удары, делают совершенно безответственные люди, которые зря нацепили на себя погоны.

«Там таких людей, которые пороха не нюхали, немало. Тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру», — указал он.

Ранее Лавров оценил удары украинской армии дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории старыми русскими пословицами. Все они отражают характер русского народа и говорят о его долготерпении. Он добавил, что это терпение может когда-то закончиться и в таком случае Киев и его союзники получат достойный ответ.