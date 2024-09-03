В Министерстве обороны РФ заявили о широком спектре военно-технического сотрудничества Москвы и Улан-Батора

По словам заместителя главы Минобороны России Александра Фомина, у Москвы и Улан-Батора наметился широкий спектр военно-технического сотрудничества, включая линию поставок вооружений и военной техники, ее ремонта, обслуживания и модернизации. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что много работы ведется по военной линии и для подготовки кадров. Так, в текущем году Россия уже обучила более 340 человек.

По мнению военного чиновника, обучение монгольских детей проходит в Президентском кадетском училище в Кызыле, а также высокий запрос со стороны Монголии фиксируется и на обучение в Суворовском военном училище, которое в прошлом году открыли в Иркутске в плане подготовки пилотов.

Ранее Европейский Союз выразил озабоченность по поводу визита Путина в Монголию.