Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Parisien.

Несмотря на это, считает глава французского оборонного ведомства, страны Европы должны продолжить оказывать Украине военную поддержку. По мнению Лекорню, «партнерам» Киева необходимо сосредоточиться на долгосрочной поддержке.

«Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов. <...> Конфликт замораживается», — сказал Лекорню.

Он подчеркнул, что несмотря на неудачи, дух на Украине не иссякает.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к одним из главных целей отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории который впоследствии стали частью России.

Ранее мы сообщали, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украине грозит истощение военных ресурсов без поддержки США.