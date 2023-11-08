В Минобороны ФРГ рассказали об изъятии своих средств ПВО с территории Польши

В Министерстве обороны Германии рассказали о том, что в ближайшее время стартует программа по выводу своих войск и изъятие средств ПВО из Польши.

Об этом стало известно в среду, 8 ноября. Как пишет РИА Новости, по информации ведомства, из Польши будут вывезены мобильные системы ПВО Patriot, а также весь военный персонал, который занимался обслуживанием данных систем средств противовоздушной обороны.

Ориентировочно, последним днем работы немецких ПВО в Польше станет 15 ноября 2023 года.

Данные комплексы были отправлены в Польшу в рамках повышенной бдительности, согласно принятым решениям в НАТО.