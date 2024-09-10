В Минобороны Израиля заявили, что ХАМАС перестал существовать как военная сила
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По словам главы ведомства Йоава Галанта, группировка ХАМАС больше не действует в качестве военного формирования в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Галант отметил, что израильские военные уничтожили «большинство батальонов и бригад» данного движения в палестинском анклаве.
«ХАМАС больше не представляет собой военную структуру. Они ведут партизанскую войну, а мы продолжаем борьбу с террористами и преследуем руководство ХАМАС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Байден и Стармер 13 сентября обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием.