В Минобороны Израиля заявили, что ХАМАС перестал существовать как военная сила

Политика

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По словам главы ведомства Йоава Галанта, группировка ХАМАС больше не действует в качестве военного формирования в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Галант отметил, что израильские военные уничтожили «большинство батальонов и бригад» данного движения в палестинском анклаве.

«ХАМАС больше не представляет собой военную структуру. Они ведут партизанскую войну, а мы продолжаем борьбу с террористами и преследуем руководство ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Байден и Стармер 13 сентября обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием.