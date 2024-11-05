В Минобороны раскрыли, какими силами ВСУ планировали захват Курской АЭС

Министерство обороны РФ сообщило о предполагаемом плане Киева по захвату Курской атомной электростанции (АЭС).

По данным, представленным начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, для реализации этой операции Киев планировал задействовать около 20 тыс. военнослужащих.

В ходе брифинга он представил материалы, в том числе карту планируемых действий ВСУ. Согласно раскрытым данным, для успешного выполнения операции планировалось использовать значительные силы и средства, включая 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и 5 реактивных систем залпового огня.

Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт.

Ранее Игорь Кириллов также сообщил, что ВСУ планировали захватить Запорожскую АЭС после неудачного захвата Курской АЭС.