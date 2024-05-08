В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом ведомство сообщило в среду, 8 мая.

Отмечается, что ВС РФ использовали оружие высокой точности, аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удары со стороны России стали ответом на попытки ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории РФ.

Ранее украинские СМИ сообщали о работе воздушной тревоги в некоторых регионах Украины. «Красными» горели Одесская, Николаевская, Киевская области.

Российские военные регулярно атакуют объекты на территории Украины. Эти объекты несут стратегическое значение для ВСУ. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие удары направлены на снижение военного потенциала украинской армии.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.