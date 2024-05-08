Минобороны РФ сообщило о взятии двух сел в Харьковской области и ДНР

ВС РФ заняли два села в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России в среду, 8 мая.

Отмечается, что под контроль российских военных перешли населенный пункт Кислов (Харьковская область) и поселок Новокалиново (ДНР).

По информации оборонного ведомства, в операции по освобождению Кисловки участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Новокалиново перешло под контроль ВС РФ благодаря усилиям Центральной группировки российской армии. Населенный пункт расположен к востоку от Очеретино.

Специальный военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории который вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России.

6 мая мы сообщали, что российские военные взяли под контроль Котляровку в Харьковской области. 5 мая стало известно об освобождении Очеретино в ДНР.