Нападение на Россию или Белоруссию приравнено к агрессии против СГ

Исходя из документа, который размещен в думской электронной базе, Москва и Минск будут считать вооруженное нападение на одну из стран-участниц Союзного государства СГ агрессией против объединения в целом. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что на агрессию против СГ будут предприниматься и соответствующие ответные меры, для которых будут задействованы все силы и средства, необходимые для этого.

Напомним, Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Ранее стало известно, что Россия может разместить в Белоруссии военные объекты и формирования.