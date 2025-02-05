Нападение на Россию или Белоруссию приравнено к агрессии против СГ
РФ и Белоруссия приравняли нападение друг на друга к агрессии против СГ
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Исходя из документа, который размещен в думской электронной базе, Москва и Минск будут считать вооруженное нападение на одну из стран-участниц Союзного государства СГ агрессией против объединения в целом. Об этом пишет РИА Новости.
В пояснительной записке сказано, что на агрессию против СГ будут предприниматься и соответствующие ответные меры, для которых будут задействованы все силы и средства, необходимые для этого.
Напомним, Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Ранее стало известно, что Россия может разместить в Белоруссии военные объекты и формирования.