Влиятельный американский журнал Time опубликовал в Сети обложку своего нового выпуска, изобразив там республиканца Дональда Трампа, назвав его избранным президентом США.

Миллиардер стоит на фото в полный рост на фоне американского флага. Кадр взят с торжественной речи Трампа перед своими сторонниками, как только стало понятно, что он набирает необходимое для победы число выборщиков — 277.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Как передает телеканал Fox News, Трамп лидирует и в колеблющемся штате Аризона, который сможет дать победителю еще 11 голосов выборщиков. Также за ним сейчас и штат Орегон.

А влиятельное издание The New York Times дало прогноз по выборам в США, считая, что с 83% вероятностью победу будет праздновать кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп.